1
CAMPANA, Hernán Luis Gonzalo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
† CAMPANA, Hernán Luis Gonzalo. - En el día que cumplirías 61 años te extraño. Ruego una oración en tu memoria. Tu madre Edith.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
- 3
Boca le ganó 2-0 a River con total autoridad: Zeballos superlativo y un segundo tiempo que pudo terminar en goleada
- 4
Juanfer Quintero dijo que River “tocó fondo” y se cruzó con un periodista por una pregunta que lo molestó