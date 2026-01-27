LA NACION

CAMPITELLI, Esteban Hugo

RECORDATORIOS

CAMPITELLI, Esteban Hugo, Dr., q.e.p.d., 27-12-2025. - En el primer mes de tu partida, te recordamos alegre, solidario y vital abrazado por Dios, La Virgen y por nuestro amor eterno. Tus hijos Sebastián, Nicolás, Romina y Luciano, tu compañera de la vida Marina, tu hermana María José, tus sobrinos Esteban y Eduardo, tu hermano de la vida Alfredo y tus amados amigos de siempre.

