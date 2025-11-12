1
CEREZO DE TAMULIS, Lidia M.
LA NACION
RECORDATORIOS
† CEREZO de TAMULIS, Lidia M., q.e.p.d. - A un mes de tu partida, tus hijos Sandra y Rubén, junto a demás familiares y amigos, te recordamos con cariño y elevamos una oración para que descanses en paz. Ahora junto a papá, siempre estarán en nuestros corazones, guiando nuestro camino.
