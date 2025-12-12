RECORDATORIOS

† CERMESONI, Jorge Raul. - En el tercer aniversario de su partida Marcelo Tosi lo recuerda con mucho cariño y agradece oraciones en su memoria. Te extraño mucho amigo. Ojalá ilumines el camino para que tu familia deje atrás sus diferencias y así puedas descansar en paz.

Avisos fúnebres

