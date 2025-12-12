1
CERMESONI, Jorge Raul
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
† CERMESONI, Jorge Raul. - En el tercer aniversario de su partida Marcelo Tosi lo recuerda con mucho cariño y agradece oraciones en su memoria. Te extraño mucho amigo. Ojalá ilumines el camino para que tu familia deje atrás sus diferencias y así puedas descansar en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela
- 3
El defensor de Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976
- 4
Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA