CHERUBINI, Hugo Osvaldo
✝ CHERUBINI, Hugo Osvaldo, Dr., q.e.p.d. - A 3 años de tu inesperada e insólita partida, recordamos los momentos felices compartidos. No te olvidaremos. Tu esposa Haydée y tu ahijado Pablo Javier con amor y admiración rezaremos una misa hoy, a las 19.30, en la Iglesia de Santa María, Av. la Plata 286, CABA.
