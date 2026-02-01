RECORDATORIOS

✝ CHERUBINI, Hugo Osvaldo, Dr., q.e.p.d. - A 3 años de tu inesperada e insólita partida, recordamos los momentos felices compartidos. No te olvidaremos. Tu esposa Haydée y tu ahijado Pablo Javier con amor y admiración rezaremos una misa hoy, a las 19.30, en la Iglesia de Santa María, Av. la Plata 286, CABA.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa