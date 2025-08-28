1
CIANCIA, Alberto Osvaldo, Dr.
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
† CIANCIA, Alberto Osvaldo, Dr. - Por tu inmenso amor y entrega, sigues presente en tus pacientes y en tu familia. Tu esposa Yolanda, tus hijas y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
- 3
Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia
- 4
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley