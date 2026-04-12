RECORDATORIOS

✡ COHEN DUEK, Luis Jorge, Z.L. - Lucho querido, un año más de tu partida, y van cuatro. Siempre recordamos con amor y sonrisas los momentos felices compartidos con nuestra hermosa familia. ¡Extrañamos tu presencia! Susy, Gastón, Cynthia, Alejandro, Male, Luli y Toti.

Avisos fúnebres

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