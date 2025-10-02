LA NACION

COMADIRA, Julio Rodolfo

COMADIRA, Julio Rodolfo. - A veinte años de su fallecimiento lo recuerda con admiración y cariño. Abraza a su viuda, hijos y nietos. Eliana Andrade.

COMADIRA, Julio Rodolfo. - A 20 años de tu partida al encuentro del Señor, continúas espiritualmente con nosotros, acompañándonos y guiándonos. Te queremos y admiramos como siempre y para siempre. Tu esposa Cristina y tus hijos Pablo, Vicky y Fernando.

