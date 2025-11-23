RECORDATORIOS

† DAVISON, Guillermo (Billy), q.e.p.d., falleció el 24-11-2019. - ¡Hijo adorado, cuánto se te extraña, siempre y en cada lugar! Viendo a tus hijas, Justina, Mía y Ernestina, tu mayor legado, mi alma se reconforta y con la ayuda de Dios se sobrevive a tanta pena. Nos reuniremos en la misa de mañana para pedir por tu descanso en paz. Tu mamá Susana Plater de Davison, junto a tu esposa Verónica Domínguez de Alzaga de Davison y tus hijas, tus hermanos Charlie Davison y Laura Patrón Costas, Tilly Davison y Andrés Senouf, Connie Davison e Ignacio Montagna, tus sobrinos, tus primos, demás familiares y amigos.

