1
DAVISON, Guillermo (Billy)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
† DAVISON, Guillermo (Billy), q.e.p.d., falleció el 24-11-2019. - ¡Hijo adorado, cuánto se te extraña, siempre y en cada lugar! Viendo a tus hijas, Justina, Mía y Ernestina, tu mayor legado, mi alma se reconforta y con la ayuda de Dios se sobrevive a tanta pena. Nos reuniremos en la misa de mañana para pedir por tu descanso en paz. Tu mamá Susana Plater de Davison, junto a tu esposa Verónica Domínguez de Alzaga de Davison y tus hijas, tus hermanos Charlie Davison y Laura Patrón Costas, Tilly Davison y Andrés Senouf, Connie Davison e Ignacio Montagna, tus sobrinos, tus primos, demás familiares y amigos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Mykolaiv: fue la primera ciudad del sur de Ucrania que frenó el avance ruso y ahora vive con indignación el plan de paz de Trump
- 3
Violento robo en San Isidro a una jubilada de 91 años dentro de su casa
- 4
Nahuel Losada, la figura del campeón: el arquero atajó tres penales y fue decisivo para la fiesta inolvidable