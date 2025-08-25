1
RECORDATORIOS
† de las CARRERAS, Horacio M. - Hoy cumplirías 100 años y te recordamos con muchísimo amor. Tus hijos María, Francisco, Horacio, Tinita, Pablo, Teresita, Dolores y Lucio.
