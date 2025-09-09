LA NACION

DE LORENZI DE VELA, Liliana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

RECORDATORIOS

DE LORENZI de VELA, Liliana, q.e.p.d. - A 6 años de tu partida, te quiero y te extraño. Tu marido Felipe.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 8 de septiembre
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este lunes 8 de septiembre

  2. Todas las prestaciones sociales que se pagan este lunes 8 de septiembre
    2

    Calendario de la Anses: todas las prestaciones sociales que se pagan este lunes 8 de septiembre

  3. Cuánto aportaron al triunfo peronista los intendentes de Axel Kicillof y los de Cristina Kirchner
    3

    Interna en el conurbano: cuánto aportaron al triunfo peronista los intendentes de Axel Kicillof y los de Cristina

  4. Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos
    4

    Tras rozar el techo de la banda, el dólar cerró el día con una suba de $45, y el riesgo país superó la barrera de los 1000 puntos

Cargando banners ...