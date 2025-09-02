LA NACION

DE MARCO, Atilio Raúl (Ruli)

Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

RECORDATORIOS

DE MARCO, Atilio Raúl (Ruli), 2-9-2024. - Papá, hoy se cumple un año de tu partida. Te recordamos y extrañamos con mucho amor. Fer, Diego, Lola, Trini y Violeta.

