DE SAN MARTÍN, José, Dr.
† de SAN MARTÍN, José, Dr. - A once años de su partida, su esposa María Marta Lacalle lo recuerda con el mismo amor de siempre.
