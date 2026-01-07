1
DEL SOLAR, Roberto J
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
✝ del SOLAR, Roberto J. - A dos meses de tu partida, tus hijos Dolores y Nicolás, Camilo y Fernanda; tus nietos Lola, Pilar y Bartolomé y tu prima Josefina te recuerdan con cariño
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Un especialista en narcoterrorismo analizó en detalle por qué Maduro es un “criminal” y no se puede llamar a elecciones
- 3
Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
- 4
Salud de Christian Petersen: esto es lo que se sabe del último parte médico, este martes 6 de enero