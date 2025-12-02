1
DELLEPIANE MILLET, Juan
† DELLEPIANE MILLET, Juan, q.e.p.d., falleció el 2-12-84. - Su madre Marisé y su hermano Fernando lo recuerdan con inmenso amor y ruegan una oración por todos los niños del mundo.
