DELLEPIANE MILLET, Juan

DELLEPIANE MILLET, Juan, q.e.p.d., falleció el 2-12-84. - Su madre Marisé y su hermano Fernando lo recuerdan con inmenso amor y ruegan una oración por todos los niños del mundo.

