1
DODERO, Hada
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
† DODERO, Hada, q.e.p.d. - Ayer 24 de octubre, se cumplió un año de la partida de nuestra querida Hada. Su abuela Elsa y sus tías Carolita, Guiga y sus familias piden una oración por su alma y consuelo para Sandy. Gracias a los amigos.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Alerta meteorológica por tormentas fuertes para la Ciudad y el conurbano para este viernes 24 de octubre
- 3
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
- 4
Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo