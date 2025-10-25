RECORDATORIOS

† DODERO, Hada, q.e.p.d. - Ayer 24 de octubre, se cumplió un año de la partida de nuestra querida Hada. Su abuela Elsa y sus tías Carolita, Guiga y sus familias piden una oración por su alma y consuelo para Sandy. Gracias a los amigos.

