DULEVICH, Etel Beatriz,

✡ DULEVICH de GORELIK, Etel Beatriz, Z.L., 28-1-26; 21-1-2004. - En el centenario de su nacimiento, sus hijos: Sergio, Michel, Adrián y Gaby, sus nietos y sus familias la recuerdan con amor.

