LA NACION

FARRÉS, Ángela María Teresa

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

RECORDATORIOS

FARRÉS de CERDÁ, Ángela María Teresa (Lita), q.e.p.d. - En este primer aniversario de tu desaparición física, queremos enaltecer los valores que nos transmitiste a lo largo de tu vida. Tu ejemplo sigue siendo una guía para nosotros, honramos tu existencia recordándote como una madre y una mujer ejemplar. Tu legado y amor permanecen vivos en nuestros recuerdos y en nuestras acciones cotidianas, te amamos profundamente y te llevamos siempre en el corazón. Tus hijos, hijas políticas, nietas, nietos y bisnietos.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cencosud tiene nueva gerente general en la Argentina
    1

    Cencosud designa a Dolores Fernández Lobbe como nueva gerente general en la Argentina

  2. Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años
    2

    Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años

  3. El cruce a los gritos entre Horacio Pietragalla y Nicolás Mayoraz por la reforma penal juvenil en Diputados
    3

    El cruce a los gritos entre Horacio Pietragalla y Nicolás Mayoraz por la reforma penal juvenil en Diputados

  4. Cómo votó cada diputado el nuevo régimen penal juvenil
    4

    Uno por uno, cómo votó cada diputado el nuevo régimen penal juvenil