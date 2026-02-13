FARRÉS, Ángela María Teresa

RECORDATORIOS

✝ FARRÉS de CERDÁ, Ángela María Teresa (Lita), q.e.p.d. - En este primer aniversario de tu desaparición física, queremos enaltecer los valores que nos transmitiste a lo largo de tu vida. Tu ejemplo sigue siendo una guía para nosotros, honramos tu existencia recordándote como una madre y una mujer ejemplar. Tu legado y amor permanecen vivos en nuestros recuerdos y en nuestras acciones cotidianas, te amamos profundamente y te llevamos siempre en el corazón. Tus hijos, hijas políticas, nietas, nietos y bisnietos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa