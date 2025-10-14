1
FERNÁNDEZ PINTO, Guadalupe
RECORDATORIOS
† FERNÁNDEZ PINTO, Guadalupe, q.e.p.d. - Un día como hoy nos iluminaste con tu nacimiento. Por eso, más que nunca, tu familia y amigos celebramos con amor tu existencia y querido recuerdo. Te extrañamos mucho. Inolvidable Guada.
