FERNÁNDEZ PINTO, Guadalupe

FERNÁNDEZ PINTO, Guadalupe, q.e.p.d. - Un día como hoy nos iluminaste con tu nacimiento. Por eso, más que nunca, tu familia y amigos celebramos con amor tu existencia y querido recuerdo. Te extrañamos mucho. Inolvidable Guada.

