1
FLEXER, Marcos Santiago
RECORDATORIOS
FLEXER, Marcos Santiago, Dr., q.e.p.d., falleció el 4-2-2009. - Cada día te extrañamos más. Seguís vivo en nuestros corazones, almas y pensamientos. Tu amor, generosidad, optimismo, responsabilidad, esfuerzo y ética guían nuestros caminos. Con profundo amor, Ana, Gaby, Vicky y Naty.
Aviso publicado en la edición impresa
