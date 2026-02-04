LA NACION

FLEXER, Marcos Santiago

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

RECORDATORIOS

FLEXER, Marcos Santiago, Dr., q.e.p.d., falleció el 4-2-2009. - Cada día te extrañamos más. Seguís vivo en nuestros corazones, almas y pensamientos. Tu amor, generosidad, optimismo, responsabilidad, esfuerzo y ética guían nuestros caminos. Con profundo amor, Ana, Gaby, Vicky y Naty.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA
    1

    Conurbano: trece municipios bonaerenses se plantan contra la venta de tierras del INTA AMBA

  2. Le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron
    2

    De Palermo a Colegiales: le abrieron el auto cuando caminaba por el parque, fueron a su casa a robar, pero los descubrieron

  3. Cuál es la ruta aérea de la Argentina elegida como la más turbulenta del mundo
    3

    Esta es la ruta aérea de la Argentina elegida como la más turbulenta del mundo

  4. Los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores
    4

    Alerta generación lasaña: los riesgos silenciosos de los +50 que suman a sus exigencias el cuidado de sus padres mayores