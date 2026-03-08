LA NACION

FLEXER, Marcos Santiago

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

RECORDATORIOS

FLEXER, Marcos Santiago, Dr. q.e.p.d., nació el 8-3-26 y falleció el 9-2-2009. - ¡Felices 100 años! Hoy celebramos tu vida, tu historia y el privilegio inmenso de haber compartido inolvidables momentos a tu lado. Tu amor nos sigue guiando y tu recuerdo vive en nuestros corazones. Gracias por tu sabiduría, optimismo y esfuerzo y por el regalo invaluable de tu vida ejemplar. Ana, Gaby, Vicky y Naty.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Por primera vez, dos mujeres asumieron el rectorado de una universidad pública más que centenaria
    1

    “Hito institucional”: Por primera vez, dos mujeres asumieron el rectorado de una universidad pública más que centenaria

  2. El exabrupto de Donald Trump sobre el español durante un encuentro con mandatarios latinoamericanos
    2

    El exabrupto de Donald Trump sobre el español durante un encuentro con mandatarios latinoamericanos

  3. Por qué no se dice feliz Día de la Mujer
    3

    Por qué no se dice feliz Día de la Mujer

  4. El momento en que el sistema de defensa derriba tres cohetes que se dirigían a la embajada de EE.UU. en Bagdad
    4

    Cómo funciona el C-RAM, el sistema que derribó tres cohetes que se dirigían a la embajada de EE.UU. en Bagdad