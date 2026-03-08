RECORDATORIOS

FLEXER, Marcos Santiago, Dr. q.e.p.d., nació el 8-3-26 y falleció el 9-2-2009. - ¡Felices 100 años! Hoy celebramos tu vida, tu historia y el privilegio inmenso de haber compartido inolvidables momentos a tu lado. Tu amor nos sigue guiando y tu recuerdo vive en nuestros corazones. Gracias por tu sabiduría, optimismo y esfuerzo y por el regalo invaluable de tu vida ejemplar. Ana, Gaby, Vicky y Naty.

