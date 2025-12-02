1
GARCÍA TUÑÓN DE HUERGO, Silvia
RECORDATORIOS
† GARCÍA TUÑÓN de HUERGO, Silvia. - A un año de tu partida, tu marido, hijos, nietos, demás familiares y amigos te recordamos con amor. Invitamos a acompañarnos a la misa que se celebrará en tu memoria hoy, a las 19.30, en la Iglesia del Pilar, Recoleta.
