GILES, Irma C

RECORDATORIOS

✝ GILES de GIACCHINO, Irma C. - Querida Beba, a 8 años de tu partida, tu marido Ricardo e hija Victoria te recuerdan con profundo amor y permanente añoranza.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa