GILES, Irma Carmen
RECORDATORIOS
GILES de GIACCHINO, Irma Carmen (Beba), 24-2-2018. - Mamá, a ocho años de tu partida te recordamos en tus alegrías, con tus anécdotas y tus momentos felices. Siempre serás inolvidable. Te llevamos en el corazón hoy y por siempre. Tu hija Victoria y tu yerno Eduardo.
