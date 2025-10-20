LA NACION

GINSZPARG, Saúl Carlos

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

RECORDATORIOS

GINSZPARG, Saúl Carlos, Z.L., falleció el 20 de octubre de 2024. - Sus amigos del grupo ciclístico Pedal y Huevo lo recuerdan con mucho cariño y saludan a los familiares del querido Tío Carlos al cumplirse un año de su muerte. Emilce Grazzia, Abel Nahon, Jorge Lebendiker, Claudio Levy, Ernesto Brodschi, Julio Wajs, Francisco Diez, Carlos Rajlin, Marcelo García Posadas, Bernardo Edelman, Vincenzo Putignano, Oscar Binello, Alberto Levis, Ricardo Dubin, Fabio Dubiansky, Sergio Matalon, Gaby Matalon, Roberto Nicholson, Alejandro Jenik, Víctor Josebachvili, Fernando Stegman, Horacio Perfumo, Daniel F. Núñez, María Montserrat Ridríguez Díaz, Laura Bruniard, Diego Manauta, Omar Romay, Pablo Spindler, Néstor Arcuri, Alfredo Sorribes, Hugo Azulay y demás amigos del grupo ciclístico.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania
    1

    Encontraron muerto al científico del Conicet que había desaparecido en Alemania

  2. Quién ganó las Elecciones en Bolivia
    2

    Resultados en vivo de Bolivia: quién ganó las Elecciones 2025

  3. Bullrich desmintió una supuesta desaparición de Lázaro Báez
    3

    Patricia Bullrich habló sobre una supuesta desaparición de Lázaro Báez: “Fue trasladado en regla de un penal a otro”

  4. La emoción de Antonio Banderas por el casamiento de su única hija, Stella
    4

    La emoción de Antonio Banderas por el casamiento de su única hija, Stella

Cargando banners ...