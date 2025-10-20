GINSZPARG, Saúl Carlos
RECORDATORIOS
✡ GINSZPARG, Saúl Carlos, Z.L., falleció el 20 de octubre de 2024. - Sus amigos del grupo ciclístico Pedal y Huevo lo recuerdan con mucho cariño y saludan a los familiares del querido Tío Carlos al cumplirse un año de su muerte. Emilce Grazzia, Abel Nahon, Jorge Lebendiker, Claudio Levy, Ernesto Brodschi, Julio Wajs, Francisco Diez, Carlos Rajlin, Marcelo García Posadas, Bernardo Edelman, Vincenzo Putignano, Oscar Binello, Alberto Levis, Ricardo Dubin, Fabio Dubiansky, Sergio Matalon, Gaby Matalon, Roberto Nicholson, Alejandro Jenik, Víctor Josebachvili, Fernando Stegman, Horacio Perfumo, Daniel F. Núñez, María Montserrat Ridríguez Díaz, Laura Bruniard, Diego Manauta, Omar Romay, Pablo Spindler, Néstor Arcuri, Alfredo Sorribes, Hugo Azulay y demás amigos del grupo ciclístico.
