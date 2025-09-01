LA NACION

GONZÁLEZ DE MASTINU, Eva Pilar

RECORDATORIOS

GONZÁLEZ de MASTINU, Eva Pilar. - A quince años de tu partida, tus hijas, nietos y yernos te recuerdan con infinito amor.

Aviso publicado en la edición impresa

