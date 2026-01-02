LA NACION

GOVER, Haydée

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

RECORDATORIOS

GOVER de MICHANIE, Haydée. - A 15 años de tu partida tu familia te recuerda con mucho cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”
    1

    El Gobierno justificó los cambios en la SIDE y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”

  2. Dos avezados guías detallan cómo es el ascenso que no pudo concluir Petersen
    2

    “Cuando el Lanín quiere que subas, subís”: dos avezados guías detallan cómo es el ascenso que no pudo concluir Petersen

  3. El mensaje de una madre desesperada que busca a su hijo de 16 años y el golfista italiano que murió
    3

    Tragedia de Año Nuevo en Suiza: intentan identificar a los muertos y una madre busca a su hijo

  4. Ya son 33 las alumnas víctimas de una red de trata que buscaba chicas vírgenes en colegios
    4

    Ya son 33 las alumnas víctimas de una red de trata que buscaba chicas vírgenes en colegios

Cargando banners ...