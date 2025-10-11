1
GRAYO DE KERAVENANT, Adolfo
LA NACION
RECORDATORIOS
† GRAYO DE KERAVENANT, Adolfo. - A un año de tu partida, tus enseñanzas y tu ejemplo siguen presentes en todos nosotros. Macuyita, tus hijos, nietos y bisnietos.
