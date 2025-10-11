LA NACION

GRAYO DE KERAVENANT, Adolfo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

RECORDATORIOS

GRAYO DE KERAVENANT, Adolfo. - A un año de tu partida, tus enseñanzas y tu ejemplo siguen presentes en todos nosotros. Macuyita, tus hijos, nietos y bisnietos.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. De la peculiar cartera de Mirtha Legrand en un evento solidario al detalle patriótico de Natalia Oreiro
    1

    En fotos: de la peculiar cartera de Mirtha Legrand en un evento solidario al detalle patriótico de Natalia Oreiro

  2. El conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000
    2

    “Agradecemos enormemente”: el conmovedor mensaje del contratista que rescató del agua a su cosechadora de US$220.000

  3. De Brito reveló el mensaje que le mandó Messi ante los rumores de embarazo de Anto
    3

    Ángel De Brito reveló el mensaje que le mandó Lionel Messi ante los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo

  4. Quién era Matías Travizano, el físico y emprendedor clave para lograr la inversión millonaria de US$25.000 millones de OpenAI
    4

    Quién era Matías Travizano, el físico y emprendedor clave para lograr la inversión millonaria de US$25.000 millones de OpenAI

Cargando banners ...