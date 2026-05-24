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GUZZO, Rosaria,

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RECORDATORIOS

GUZZO, Rosaria, q.e.p.d., falleció el 24-4-2026. - A un mes de tu partida, gracias por ser mi esposa y compañera, nuestra mamá y tía. Vamos a recordarte siempre, en cada anécdota, cada recuerdo y cada frase tuya. ¡Te queremos! Julio, Ana, Pablo y Alicia.

Avisos fúnebres
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