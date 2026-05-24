RECORDATORIOS

✝ GUZZO, Rosaria, q.e.p.d., falleció el 24-4-2026. - A un mes de tu partida, gracias por ser mi esposa y compañera, nuestra mamá y tía. Vamos a recordarte siempre, en cada anécdota, cada recuerdo y cada frase tuya. ¡Te queremos! Julio, Ana, Pablo y Alicia.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa