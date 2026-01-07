1
HADDAD, Gloria
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
✝ HADDAD, Gloria. - ¡Glorius! ¡Ya pasó un año! Te recordamos con mucho cariño y alegría. ¡Te queremos! Lucio, Lina, Jose y Leandro.
✝ HADDAD, Gloria. - La Clínica Los Cedros y La Fundación Los Cedros recuerdan con cariño a la Dra. Haddad y piden una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Un especialista en narcoterrorismo analizó en detalle por qué Maduro es un “criminal” y no se puede llamar a elecciones
- 3
Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos
- 4
Salud de Christian Petersen: esto es lo que se sabe del último parte médico, este martes 6 de enero