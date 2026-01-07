RECORDATORIOS

✝ HADDAD, Gloria. - ¡Glorius! ¡Ya pasó un año! Te recordamos con mucho cariño y alegría. ¡Te queremos! Lucio, Lina, Jose y Leandro.

✝ HADDAD, Gloria. - La Clínica Los Cedros y La Fundación Los Cedros recuerdan con cariño a la Dra. Haddad y piden una oración en su memoria.

