HUEYO, Zulema,

HUEYO de ZEMBORAIN, Zulema, q.e.p.d. - A un mes de tu partida, querida Zulema, Hernán Büchi, su señora María Eleonora y sus hijas María Delfina y María Eleonora te recuerdan con inmenso cariño y gratitud. Acompañan especialmente a Ximena, Sofía y Alexia en la misa que se celebrará en tu memoria, uniéndose en oración por tu descanso eterno.

