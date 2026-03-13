1
HUEYO, Zulema,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
RECORDATORIOS
✝ HUEYO de ZEMBORAIN, Zulema, q.e.p.d. - A un mes de tu partida, querida Zulema, Hernán Büchi, su señora María Eleonora y sus hijas María Delfina y María Eleonora te recuerdan con inmenso cariño y gratitud. Acompañan especialmente a Ximena, Sofía y Alexia en la misa que se celebrará en tu memoria, uniéndose en oración por tu descanso eterno.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Adoptar fue muy rápido”: cómo hizo Córdoba para reducir el tiempo de espera de los niños que aguardan una familia
- 3
Franco Colapinto largará 16º la carrera sprint del Gran Premio de China, en la que Pierre Gasly partirá 7º
- 4
Contaminación hídrica: tras el embargo multimillonario, Kicillof responsabiliza a Nación por no financiar las obras