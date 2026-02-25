LA NACION

KURLAT, David Héctor

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

RECORDATORIOS

KURLAT, David Héctor, Dr., falleció el 25-2-2016. - Querido David, a diez años de tu partida, tu mujer Graciela Viglietti, tus hijos Verónica, Silvia y Sergio, yernos y nietas te recuerdan con el orgullo e inmenso amor de siempre.

KURLAT, David Héctor, Dr., falleció el 25-2-2016. - Querido David, a diez años de tu partida, tu mujer Graciela Viglietti, tus hijos Verónica, Silvia y Sergio, yernos y nietas te recuerdan con el orgullo e inmenso amor de siempre.

KURLAT, David Héctor, Dr., falleció el 25-2-2016. - Querido David, a diez años de tu partida, tu mujer Graciela Viglietti, tus hijos Verónica, Silvia y Sergio, yernos y nietas te recuerdan con el orgullo e inmenso amor de siempre.

KURLAT, David Héctor, Dr., falleció el 25-2-2016. - Querido David, a diez años de tu partida, tu mujer Graciela Viglietti, tus hijos Verónica, Silvia y Sergio, yernos y nietas te recuerdan con el orgullo e inmenso amor de siempre.

KURLAT, David Héctor, Dr., falleció el 25-2-2016. - Querido David, a diez años de tu partida, tu mujer Graciela Viglietti, tus hijos Verónica, Silvia y Sergio, yernos y nietas te recuerdan con el orgullo e inmenso amor de siempre.

KURLAT, David Héctor, Dr., falleció el 25-2-2016. - Querido David, a diez años de tu partida, tu mujer Graciela Viglietti, tus hijos Verónica, Silvia y Sergio, yernos y nietas te recuerdan con el orgullo e inmenso amor de siempre.

KURLAT, David Héctor, Dr., falleció el 25-2-2016. - Querido David, a diez años de tu partida, tu mujer Graciela Viglietti, tus hijos Verónica, Silvia y Sergio, yernos y nietas te recuerdan con el orgullo e inmenso amor de siempre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. En plena interna con Kicillof, el cristinismo reversiona 678 en el canal del sindicalista Santa María
    1

    En plena interna con Kicillof, el cristinismo reversiona 678 en el canal del sindicalista Víctor Santa María

  2. La plataforma que adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI
    2

    La plataforma adelantó la caída de Maduro y el ascenso de Trump, pero estuvo en la mira del FBI

  3. El alarmante dato que ubica al narcotráfico en México al nivel de Coca-Cola y Walmart
    3

    El contundente dato sobre el avance del narcotráfico que reveló un experto: ya es el tercer “empleador” en México

  4. Un juez, una carrera, un cumpleaños
    4

    Un juez, una carrera, un cumpleaños