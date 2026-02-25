RECORDATORIOS

KURLAT, David Héctor, Dr., falleció el 25-2-2016. - Querido David, a diez años de tu partida, tu mujer Graciela Viglietti, tus hijos Verónica, Silvia y Sergio, yernos y nietas te recuerdan con el orgullo e inmenso amor de siempre.

