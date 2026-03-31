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KUSMINSKY, Tomás,
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LA NACION
RECORDATORIOS
✡ KUSMINSKY, Tomás, Z.L., falleció el 31-3-2008, a los 17 años. - El dolor de hoy es medida de la felicidad de entonces. Alegría infinita fue su vida, infinita tristeza su ausencia. No hay palabra que nombre el territorio del desconsuelo, no hay palabra que nos nombre. Cada día se lo extraña más. Su familia.
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