LINARES DE ESCUDERO, María Estela
LA NACION
RECORDATORIOS
† LINARES de ESCUDERO, María Estela, q.e.p.d. - A cinco años de tu partida, tu hijo Raúl, tu nuera Patricia, nietas y Celia te recuerdan con muchísimo cariño y te llevamos en el corazón todos los días.
LA NACION
