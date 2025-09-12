LA NACION

LINARES DE ESCUDERO, María Estela

RECORDATORIOS

LINARES de ESCUDERO, María Estela, q.e.p.d. - A cinco años de tu partida, tu hijo Raúl, tu nuera Patricia, nietas y Celia te recuerdan con muchísimo cariño y te llevamos en el corazón todos los días.

Aviso publicado en la edición impresa

