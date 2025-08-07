LA NACION

MAZZANTI DE NÚÑEZ, Esther Norma

Avisos Fúnebres
RECORDATORIOS

MAZZANTI de NÚÑEZ, Esther Norma, q.e.p.d., falleció el 7-8-2023. - Nos dejaste súbitamente hace 2 años, pero sigues presente en todos tus seres queridos, quienes rogamos por tu descanso eterno. Tus hijos del corazón: Marcelo, Alejandro y Fernando Núñez, y tu esposo contralmirante (R) Gerardo Luis Núñez, quien te amó y seguirá amándote, atesorando con infinita nostalgia la felicidad vivida en los 66 años compartidos.

