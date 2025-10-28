1
META, Alberto (Tito)
✡ META, Alberto (Tito), Z.L., falleció el 28-10-2001. - Al cumplirse 24 años de tu partida tu recuerdo sigue siempre vivo en nosotros. Con amor, tu esposa Chippy, tus hijos Natalia y Andrés y sus familias.
