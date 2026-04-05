RECORDATORIOS

✝ MONTI, Ángel Fortunato, Dr.; LATORRE de MONTI, Lidia Ilda. - Con profunda tristeza, anunciamos la pérdida de nuestros padres: Dr. Ángel Fortunato Monti, el 4 -3-2026, a los 98 años, y de su esposa Sra. Lidia Ilda Latorre de Monti, el 31-10-2025, a los 100 años, en Martínez, provincia de Buenos Aires. La esencia de sus seres se mantiene en la vida de sus hijos: Lilita, Claudia, Gabriel y Cyntia; de sus hijos políticos: Karina y Luis; de sus nietos Marisa, Gastón, Julián, Martina, Camila y Manuel y de sus bisnietas Annabel y Juliet. Guardamos por siempre con nosotros innumerables recuerdos, desde lo cotidiano, a las recetas de familia, los cantos para dormir a los críos, los que se seguirán recreando por generaciones. Nos quedan los recuerdos de mamá alegre, cantando y bailando hasta sus últimos días y las conversaciones más profundas con papá. Todo lo atesoraremos por siempre en nuestros corazones. Descansen en paz, luego de haber creado una familia con mucho amor. Gracias por darnos vida.

Avisos fúnebres

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