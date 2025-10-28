LA NACION

MORELLO, Graciela I. Bruzzone De

MORELLO, Graciela I. Bruzzone de. - Rodolfo S. J., su marido, recuerda que falleció hace cuatro años, luego de 65 años de noviazgo, incluyendo los 58 años de casados por la religión Católica Apostólica Romana vividos con tanto amor que hoy permanece más intenso que nunca. Asimismo, agradece a Dios, nuestro señor, haber encauzado nuestro encuentro y le ruega junto a sus 5 hijos, nueras y 14 nietos, que brille para ella la luz que no tiene fin.

