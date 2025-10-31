1
NAHAS KLOURY, Nora Rosa
† NAHAS KLOURY, Nora Rosa. - Hoy, en el día de tu cumpleaños, te recordamos con mucho cariño y festejamos con un beso al cielo, deseando que donde estés, festejes junto a tu hija, padres, suegros, hermanos y amigos. Te amamos, tu esposo Víctor, tus hijos, tu nuera y tus nietos.
