RECORDATORIOS

✡ NEIMAN, Alberto, Z.L., falleció el 1-9-2009. - Te recordamos y extrañamos con el mismo amor que nos diste en vida. Los mejores momentos vividos junto a vos nos acompañarán para siempre. Clarita, Fabiana, Brenda, Alfredo, Angel y tus adorados nietos.

Aviso publicado en la edición impresa