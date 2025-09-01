1
NEIMAN, Alberto
LA NACION
RECORDATORIOS
✡ NEIMAN, Alberto, Z.L., falleció el 1-9-2009. - Te recordamos y extrañamos con el mismo amor que nos diste en vida. Los mejores momentos vividos junto a vos nos acompañarán para siempre. Clarita, Fabiana, Brenda, Alfredo, Angel y tus adorados nietos.
