OCAMPO, Victoria

OCAMPO, Victoria, falleció el 27-1-79. - En un nuevo aniversario de su muerte, los miembros del consejo de administración de la Fundación Sur, que ella fundara en 1963, la recuerdan con creciente admiración.

