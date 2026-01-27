1
OCAMPO, Victoria
✝ OCAMPO, Victoria, falleció el 27-1-79. - En un nuevo aniversario de su muerte, los miembros del consejo de administración de la Fundación Sur, que ella fundara en 1963, la recuerdan con creciente admiración.
