PARDO, Osvaldo Fabián (El Beibi, Pecas)
RECORDATORIOS
† PARDO, Osvaldo Fabián (El Beibi, Pecas). - Mi adorado Fabián, mi sol, hoy 8 de agosto en el que sería el día de tu cumple 62 no tengo palabras para expresar cuánto te extraño, tu voz, tu risa. Continuás vivo eternamente en mi corazón y el de tus amigos. Te quiero. Tu mamá, Adelma.
