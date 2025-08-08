RECORDATORIOS

† PARDO, Osvaldo Fabián (El Beibi, Pecas). - Mi adorado Fabián, mi sol, hoy 8 de agosto en el que sería el día de tu cumple 62 no tengo palabras para expresar cuánto te extraño, tu voz, tu risa. Continuás vivo eternamente en mi corazón y el de tus amigos. Te quiero. Tu mamá, Adelma.

Aviso publicado en la edición impresa