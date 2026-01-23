1
PEREYRA IRAOLA, Luis J.,
LA NACION
RECORDATORIOS
✝ PEREYRA IRAOLA, Luis J., q.e.p.d. - Sol, cielito lindo; ¡Cuánto te extraño!. Éramos inseparables. Te fuiste tan rápido. Nos quedaron tantas cosas por compartir. Intentaré hacerlas; como el bulevar de robles que tanto deseo tenías por verlo crecer. Llevás la pasión por los árboles al igual que tu padre que tantas cosas lindas les dejó e hizo por sus 4 hijos. Hoy estarás junto a él. Te amaré por siempre, dame fuerzas para seguir sin tí. Cuidaré de lo más valioso que me dejaste que es, tu hijo. Marcela Corti Maderna.
LA NACION