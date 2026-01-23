LA NACION

PEREYRA IRAOLA, Luis J.,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

RECORDATORIOS

PEREYRA IRAOLA, Luis J., q.e.p.d. - Sol, cielito lindo; ¡Cuánto te extraño!. Éramos inseparables. Te fuiste tan rápido. Nos quedaron tantas cosas por compartir. Intentaré hacerlas; como el bulevar de robles que tanto deseo tenías por verlo crecer. Llevás la pasión por los árboles al igual que tu padre que tantas cosas lindas les dejó e hizo por sus 4 hijos. Hoy estarás junto a él. Te amaré por siempre, dame fuerzas para seguir sin tí. Cuidaré de lo más valioso que me dejaste que es, tu hijo. Marcela Corti Maderna.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El recorrido del nuevo colectivo que une el sur de la ciudad con el norte
    1

    Este es el nuevo colectivo que une el sur de la ciudad con el norte: cómo es el recorrido y qué barrios conecta

  2. Quién es Ian Sielecki, el embajador argentino en Francia que frenó una exposición para defender las Malvinas
    2

    Quién es Ian Sielecki, el embajador argentino en Francia que frenó una exposición para defender las Malvinas

  3. El nuevo parte médico de Bastián
    3

    “Lesiones cerebrales y cervicales severas”: el nuevo parte médico de Bastián

  4. Polémica en el Australian Open: Osaka fue criticada por su rival tras una actitud antideportiva
    4

    Australian Open: Naomi Osaka protagonizó un tenso cruce con su rival Sorana Cirstea