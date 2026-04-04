RECORDATORIOS

PORTELA, Mario Alberto, falleció el 4-4-2025. - Al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento, su esposa Zulma Rodríguez Caeiro de Portela; sus hijos Florencia y Néstor Lazcano, Victoria y Carlos Peracca, Juan Manuel y Pilar Irungaray y Alejandra y Andrés Saravia y sus nietos Victoria, Juan Santos y Lucila Lazcano Portela, Bautista, Magdalena y Felicitas Peracca Portela, Mercedes y Teresita Portela Irungaray y Juan Ignacio y Guadalupe Tettamanti Portela lo recuerdan todos los días con infinito amor y gratitud. Tu huella permanece intacta en nuestros corazones, guiándonos y acompañándonos día a día.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa