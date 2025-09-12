RECORDATORIOS

† PORTO, Avelino, Dr., q.e.p.d. - En el primer aniversario de su fallecimiento, la comunidad educativa de la Universidad de Belgrano, directivos, profesores, estudiantes y colaboradores recuerdan con profundo respeto y gratitud a quien fuera su fundador, rector y presidente. Su legado, inspirado en el compromiso con la educación y el desarrollo humano, permanece vivo en cada una de las acciones de nuestra institución. Lo llevamos en la memoria con afecto y reconocimiento, renovando día a día el compromiso de honrar su ejemplo.

† PORTO, Avelino, Dr., q.e.p.d. - Al cumplirse un año de su fallecimiento, los miembros del consejo de administración de la fundación recuerdan con profundo respeto, afecto y reconocimiento a quien fuera fundador y presidente. Dejó una huella indeleble en la vida de la institución, guiándola con visión, compromiso y liderazgo. Su ejemplo inspira nuestro trabajo cotidiano y nos compromete a continuar su legado con la misma dedicación que lo caracterizó.

† PORTO, Avelino, Dr., q.e.p.d. - A un año de su fallecimiento, su esposa Josefina Bazterrica de Porto y sus hijos lo recuerdan con profundo amor y cariño y ruegan una oración en su memoria.

