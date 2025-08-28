RECORDATORIOS

† REY de REY, Susana Catalina, q.e.p.d., 28-8-2016. - A nueve años de tu dolorosa partida, tu recuerdo está siempre presente en los sentimientos de los que te conocieron y en especial de los que tuvimos el privilegio de compartir la vida contigo. Tu esposo, tus hijos, tus nietos, familiares y amigos te evocamos con emoción y amor. Te extrañamos mucho y solo nos consuela creer que estás en la casa de nuestro Señor Dios, de quien fuiste devota y fiel discípula.

