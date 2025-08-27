1
RICAGNO, Hilario (Cholo)
RECORDATORIOS
RICAGNO, Hilario (Cholo), 26-8-30; 13-10-2012. - Homenajeamos tu vida como te hubiese gustado: con risas, brindando y cantando, celebrando juntos el amor que dejaste en esta tu familia que adoraste y nunca te olvida. Te extrañamos papá. Fafi y Adrián, Fachu y Juan, Eshi, Mery y Jorge, Francisco, Joaquín, Luna y Alejo.
