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RIVERO SEGURA, Fernando A

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RECORDATORIOS

RIVERO SEGURA, Fernando A. - A seis meses de tu partida sigo extrañando tu mirada amorosa y tus besos en la frente y sigo honrando tu memoria. Te seguiré amando. Tu mujer Adriana.

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