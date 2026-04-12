RODRIGUEZ PRIETO, Angélica,

RECORDATORIOS

✝ RODRIGUEZ PRIETO de GIL, Angélica, q.e.p.d., falleció el 12-4-99. - En el 27° aniversario de su fallecimiento, sus hijos Marcelo y Alejandro y Elena la recuerdan con profundo cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ RODRIGUEZ PRIETO de GIL, Angélica, q.e.p.d., falleció el 12-4-99. - En el 27° aniversario de su fallecimiento, sus nietos Gastón, Luciana, Facundo, Gonzalo, Marcelo y Silvina María la recuerdan con profundo cariño y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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