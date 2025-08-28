LA NACION

ROMANO, Armando Lorenzo (Manino)

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

RECORDATORIOS

ROMANO, Armando Lorenzo (Manino), 7-5-41; 28-8-95. - Parece que fue ayer para todos aquellos que te recordamos con una cariñosa sonrisa. Lucía, Claudia, Fabiana y Gustavo.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas
    1

    Arrestaron a la madre de la bailarina Ayelén Paleo por el delito de trata de personas

  2. Lilia Lemoine apuntó contra Jorge Rial por la difusión de un chat suyo con Martín Menem y dio explicaciones
    2

    Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley

  3. Sonia Zavaleta anunció que espera un bebé, el nieto número 21 de Las Trillizas de Oro
    3

    Sonia Zavaleta anunció que espera un bebé, el nieto número 21 de Las Trillizas de Oro: “Este clan es el cuento de nunca acabar”

  4. El Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables y evalúa hacer una denuncia
    4

    Ataque a Milei: el Ministerio de Seguridad asegura que identificó a los responsables de la agresión y evalúa hacer una denuncia

Cargando banners ...