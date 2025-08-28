1
ROMANO, Armando Lorenzo (Manino)
RECORDATORIOS
ROMANO, Armando Lorenzo (Manino), 7-5-41; 28-8-95. - Parece que fue ayer para todos aquellos que te recordamos con una cariñosa sonrisa. Lucía, Claudia, Fabiana y Gustavo.
